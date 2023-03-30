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НовостиОбщество30 марта 2023 13:42

Завод по изготовлению оборудования для нефтегазовых скважин открыли в Петербурге

На предприятии появилось 500 новых рабочих мест
Анастасия НУРАДИЛОВА
На предприятии появилось 500 новых рабочих мест.

На предприятии появилось 500 новых рабочих мест.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге появилась новая площадка предприятия «Измерон». Завод по изготовлению оборудования для нефтегазовых скважин открылся в Северной столице. Он позволит расширить номенклатуру производства с 50 до 200 видов высокотехнологичных изделий. Об этом 30 марта сообщает ТАСС.

- Завод «Измерон» специализируется на разработке и производстве комплексов оборудования для добычи нефти и газа, а также инструментов по ремонту скважин, - пишет издание.

На новом предприятии появятся более 500 новых рабочих мест. На заводе будут изготавливать интеллектуальные системы мониторинга состояния нефтегазовых скважин. С помощью них можно также дистанционно управлять внутрискважинным оборудованием.

Кроме этого, на предприятии будут делать оборудование для строительства скважин с аномально высоким давлением.