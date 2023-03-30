Финансирование на льготные лекарства увеличили на 3,4 млрд рублей в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 22 миллиардов рублей выделено из городского и федерального бюджета на закупку медикаментов в 2023 году. Финансирование на льготные лекарства увеличили на 3,4 миллиарда рублей. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Заключены государственные контракты на поставку льготных лекарственных препаратов на сумму более чем 14,3 миллиардов рублей - план по закупке уже выполнен на 64,7 процентов, - говорится в сообщении ведомства.

В 2023 году увеличилось количество петербуржцев, которые нуждаются в льготных лекарствах. В прошлом году их было 500 тысяч человек, а теперь стало 652 тысячи.

Напомним, с 1 января 2024 года увеличится перечень заболеваний, при которых петербуржцы могут рассчитывать на льготные лекарства. Этот список пополнит хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка менее 40 процентов.