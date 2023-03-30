Почти 9 тысяч кубометров снега убрали с улиц Петербурга за сутки

Дорожники ликвидируют последствия снегопадов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снегопады в Северной столице завершились. И пока петербуржцы наслаждаются приятной погодой, дорожным службам отдыхать не приходится. Специалисты начали вывозить весь выпавший снег на специальные пункты. За минувшие сутки дорожники вывезли с улиц города почти девять тысяч кубометров снега.

- Как бы ни хотелось перейти к весенней уборке, в эти дни нам приходится оперативно чистить заснеженные магистрали, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам, - написал в своих социальных сетях глава комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко.

Он также отметил, что в четверг, 30 марта, дорожные службы Северной столицы работают в усиленном режиме. На улицы выехали более 800 единиц техники. Также последствия снегопада убирают более тысячи работников ручного труда.