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НовостиОбщество30 марта 2023 15:33

Автозаводы Antolin в Петербурге и Нижнем Новгороде продали бизнесмену из Красноярска

Договор о купле-продаже был подписан 17 марта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Автозаводы Antolin в Петербурге и Нижнем Новгороде продали бизнесмену из Красноярска.

Автозаводы Antolin в Петербурге и Нижнем Новгороде продали бизнесмену из Красноярска.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В российских заводах по выпуску автомобильных компонентов сменился собственник. Ранее предприятия под Петербургом и в Нижнем Новгороде принадлежали испанской группе компаний Antolin. Но теперь их выкупил красноярский бизнесмен Василий Герман.

- В свою очередь, испанское АО «Группа Антолин Ирауса» вышло из состава учредителей, при этом доля нового владельца пока заложена у предыдущего, - пишет «Деловой Петребург» 30 марта.

Прежний и новый собственники заводов подписали договор о купле-продаже еще 17 марта. Но сейчас все до сих пор ждут соблюдения формальностей. Вся проблема в том, что платежи в недружественные страны доходят не сразу.

Красноярский бизнесмен не планирует вкладывать деньги в купленные предприятия, потому что все оборудование сейчас находится в хорошем состоянии и не требует инвестиций.