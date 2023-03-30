Автозаводы Antolin в Петербурге и Нижнем Новгороде продали бизнесмену из Красноярска. Фото: Олег ЗОЛОТО

В российских заводах по выпуску автомобильных компонентов сменился собственник. Ранее предприятия под Петербургом и в Нижнем Новгороде принадлежали испанской группе компаний Antolin. Но теперь их выкупил красноярский бизнесмен Василий Герман.

- В свою очередь, испанское АО «Группа Антолин Ирауса» вышло из состава учредителей, при этом доля нового владельца пока заложена у предыдущего, - пишет «Деловой Петребург» 30 марта.

Прежний и новый собственники заводов подписали договор о купле-продаже еще 17 марта. Но сейчас все до сих пор ждут соблюдения формальностей. Вся проблема в том, что платежи в недружественные страны доходят не сразу.

Красноярский бизнесмен не планирует вкладывать деньги в купленные предприятия, потому что все оборудование сейчас находится в хорошем состоянии и не требует инвестиций.