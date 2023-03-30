Гаражи загорелись в Красногвардейском районе Петербурга

Пламя охватило гаражи и ангар в Красногвардейском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В социальных сетях 30 марта появилось видео с реакцией очевидца на растущее пламя. Очевидцы решили, что возгорание произошло на Екатерининском проспекте. На кадрах записанного мужчиной видео хорошо заметно, что огонь растет вверх и вширь, пытаясь перекинуться на все, что находится рядом. Подробности пожара рассказали в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

– Около восьми вечера появилась информация о пожаре на Лапинском проспекте, в Красногвардейском районе, – сообщили в ведомстве.

Как позже стало известно, загорелись гаражи и ангар. Изначально спасатели сообщили о 100 квадратных метрах, охваченных огнем. Оказалось, что ситуация гораздо хуже – пламя накрыло площадь в 250 квадратных метров. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

Усмирением огненной стихии сейчас занимаются 23 пожарных на пяти машинах.