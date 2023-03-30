Сеть гипермаркетов «Лента» запустит новый формат торговли в Петербурге

В «Ленте» появятся «Точки табака». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сеть магазинов «Лента» активно развивает новые форматы торговли. В первой половине апреля в десяти гипермаркетах появится пилотный формат специализированной торговли. Об этом сообщает РБК.

– Магазины площадью от восьми до 20 квадратных метров расположат в зоне субаренды. Ассортимент «Точек» состоять будет в том числе из сувенирной продукции, – пояснили представители компании в беседе с издательством.

Тестировать новый формат планируют до конца июня 2023 года. По результатом первых месяцев работы компания решит дальнейшую судьбу проекта.

К слову, ранее сетевой магазин запустил формат «Лента Эконом». В отличие от обычного класса гипермаркетов, в новом весь ассортимент сократили на 35%. Тем не менее, такие категории товаров, как овощи и фрукты, охлажденное мясо и рыба и собственная выпечка, в продаже остались. В ближайшие три месяца руководство сети примет решение о масштабировании проекта.