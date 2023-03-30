Лаборатория Роспотребнадзора проверит воздух с мощного пожара на Лапинском проспекте в Петербурге

В лаборатории проверят воздух с мощного пожара на Лапинском проспекте. Фото: t.me/mchspetersburg

На место разбушевавшегося вечером 30 марта пожара на Лапинском проспекте выехал Роспотребнадзор. Сотрудники инстанции соберут пробы атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

– Отобранные пробы направят в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для проведения исследований, – добавили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре также добавили, что полную информацию о результатах исследований также опубликуют. Происшествие находится под контролем управления. По данным МЧС, пожар удалось локализовать.

Ранее spb.kp.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга загорелись гаражи и ангар. Общая площадь возгорания, по сообщению МЧС, составила 250 квадратных метров