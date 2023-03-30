Один человек погиб и двое пострадали в жутком ДТП на Ропшинском шоссе в Ленобласти

Прокуратура проводит проверку жесткого ДТП на Ропшинском шоссе. Фото: t.me/prok_lenobl

Жесткое ДТП произошло вечером 30 марта у деревни Малые горки Ломоносовского района. По данным источника spb.kp.ru, один человек погиб. На месте дежурят сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти.

– Прокурор района Сергей Филичев оказался свидетелем ДТП. Он оказал первую помощь пострадавшим. Кроме того, на место происшествия оперативно прибыли специальные службы и правоохранительные органы, – сообщили в ведомстве.

Кадры с места происшествия действительно ужасают. Автомобили в результате столкновения оказались в нескольких метрах друг от друга. У обеих машин смяты капоты. Кроме того, на снимках видно, как от них идет дым. У одного из участников ДТП не хватает еще и половины кузова.

Как стало известно spb.kp.ru, в результате происшествия двух человек госпитализировали с травмами. Сейчас их состояние не известно.