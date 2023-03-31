Март 2023 года может стать самым влажным за всю историю Санкт-Петербурга

Март может стать самым влажным за всю историю города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 30 марта в Северной столице вновь посыпал снег. К девяти вечера в осадкомерах синоптиков оказалось всего лишь два миллиметра пушистых хлопьев. Чтобы стать самым влажным за всю историю погодных наблюдений в Петербурге у первого весеннего месяца 2023 года остались лишь сутки. Об этом сообщил главный синоптик города Михаил Леус.

– За сутки городу нужно нарастить еще как минимум 3,2 мм осадков. Учитывая прогнозы - шансы невелики, – не без юмора поделился эксперт.

Синоптик также поделился, что Северная столица оказалась под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. Именно из-за него в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Кстати, в последний мартовский день ожидается также небольшой мокрый снег и температурные колебания от нуля до плюс двух градусов.

Ранее spb.kp.ru писала, что мороз и снег снова прилетят в Петербург.