Путин открыл вторую очередь фармакологического завода по «Фармасинтез-Норд» в Петербурге

Путин открыл вторую очередь фармакологического завода по «Фармасинтез-Норд». Фото: pharmasyntez.com

Вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд», производящего социально значимые препараты, заработала 30 марта в Петербурге. Открыл ее Владимир Путин, присоединившийся к церемонии по видеосвязи. В проект вложили пять миллиардов рублей. Сейчас в планах компании создать третью очередь. Потратить на нее планируют еще 6,2 миллиарда. Об этом сообщили в пресс-службе фармакологической компании.

– Мы наращиваем выпуск эффективных отечественных лекарств, замещающих импортные препараты. Кроме того, подобные российские высокотехнологичные производства решают ряд экономических проблем. Например, создают квалифицированные рабочие места. Рассчитываю, что национальная фарминдустрия продолжит уверенно развиваться, – подчеркнул глава государства.

Цель новой волны – наладить работу комплекса для разработки и производства препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, здесь будут выпускать генно-инженерные инсулины.

Президент «Фармасинтеза» подчеркнул, что компания работает на качество производимых препаратов. На данный момент на заводе создаются 45 торговых наименований препаратов. И 99% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств Минздрава России.

К слову, запуск третьей очереди планируется в 2026 году. Она позволит увеличить производство лекарственных средств со 150 кг до 250 кг в год.