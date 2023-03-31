Смольный выделил на программу «Петербургские дворы» более миллиарда рублей

На «Петербургские дворы» выделили более миллиарда рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Программу «Петербургские дворы» реализуют с прошлого года. В этом году органам местного самоуправления (МСУ) из городского бюджета выделили более миллиарда рублей. Проект направлен на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Общий объем субсидий для местных бюджетов составил почти два миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом сумма спонсирования выросла в восемь раз, – отметил губернатор города Александр Беглов на съезде Совета муниципальных образований города.

Известно, что получателями субсидий в этом году стали более 60 муниципальных образований. Это в три раза больше, чем в прошлом 2022 году. В пресс-службе подчеркнули, что рост сумм финансирования говорит об увеличении возложенной на МСУ ответственности.

Губернатор также подчеркнул, что за минувшие годы местное самоуправление стало партнером городского правительства в решении вопросов развития Петербурга.