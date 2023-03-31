Почти 150 петербуржцев получили сертификаты на улучшение жилищных условий с начала года

145 петербуржцев получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2023 года 145 свидетельств для улучшения жилищных условий получили жители Петербурга из общей очереди. На данный момент помочь планируют еще почти полуторам тысячам граждан из данной категории. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

– Общий объем финансирования составляет 1,95 миллиардов рублей, – добавили в ведомстве.

Размер социальной выплаты для улучшения условий проживания по общей очереди равен 2,18 миллионам рублей для одиноко проживающих граждан и 1,2 миллионам рублей на каждого очередника для семей из двух и более человек.

Свидетельства действуют в течение семи месяцев. За это время получатели социальной помощи должны подобрать подходящую жилплощадь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Ранее spb.kp.ru писала, что мамам тройняшек предложили выплачивать по три млн рублей в Петербурге