Продажи автомобилей с пробегом выросли в Петербурге на 18%

Продажи автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I квартале 2023 года выросли на 18,2% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом на 18,2 процентов выросли продажи автомобилей с пробегом. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Авто". Вместе с этим средняя цена на машины тоже подросла на 14,1 процентов. Сейчас она равна 730 тысячам рублей.

- Начиная с 2020 года, ситуация на авторынке постоянно подталкивала автодилеров и покупателей автомобилей к переориентации от новых автомобилей к сегменту автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды, - отмечают эксперты.

Если говорить о покупательском спросе, то в марте самой популярной и продаваемой моделью в Петербурге стал BMW X5. Средняя цена за автомобиль - от 3 миллионов рублей. На второй строчке тоже BMW, но X3, а на третьей Mercedes-Benz E-класса. Также в топ-5 BMW 5 серии и Toyota Land Cruiser.