Небольшое тепло вернется в Петербург 31 марта

Мокрый снег и до плюс 3 будет в Петербурге 31 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга явно уже устали от зимней погоды. В пятницу, 31 марта 2023 года, в городе начнет немного теплеть, как минимум температура воздуха переступит отметку в ноль градусов и чуть подрастет. Но ненадолго. Плюс ко всему снова пойдет снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием передней части очередного циклонического вихря. Приближаясь с юго-запада, он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, пройдет небольшой снег, днем местами переходящий в мокрый снег. Температура немного повысится, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге всего лишь около 1-3 градусов тепла, по Ленинградской области разброс от нуля до плюс 5. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

В субботу, увы, лучше не станет. Снова мокрый снег и от нуля до плюс 2 градусов.