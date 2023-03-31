Количество вакансий для школьников выросло в Петербурге на 141%

Работодатели Петербурга увеличивают число вакансий для школьников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге постепенно растет количество вакансий для школьников. Лето еще не наступило, но работодатели уже начали готовиться к сезону. В целом, по сравнению с прошлым годом, в городе наблюдается рост числа новых вакансий для школьников на 141 процент. Об этом 31 марта 2023 года сообщает сервис hh.ru.

- Работодатели все чаще предлагают юным кандидатам работу на сезон или даже на штатной основе. В регионах СЗФО школьников на работу чаще приглашают ИТ-компании (17 процентов вакансий с начала года), на втором месте находится телеком (15,1 процентов) и только на третьем месте работодатели из сферы транспорта и перевозок (9 процентов), - рассказали эксперты.

Активность среди школьников Петербурга достаточно высокая. С начала года подростки разместили в интернете почти 15 тысяч резюме. Это 8 процентов от всего объема по стране.

В Петербурге для школьников могут подойти вакансии продавцов-кассиров, детских аниматоров, промоутеров, а также фотографов.