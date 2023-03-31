Трехдневные поиски пропавшей 15-летней девочки завершились в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

Завершились поиски 15-летней девочки из Бокситогорска Ленинградской области, которую искали более трех суток. Школьницу искали как в области, так и в Санкт-Петербурге. В итоге вечером 30 марта 2023 года ее все же отыскали сотрудники полиции. Об этом рассказали в поисковой организации "Лиза Алерт".

- Девочку нашла полиция. Жива. Благодарим всех за помощь, - сообщили в пресс-службе поисковиков.

Где именно нашли школьницу, а также находилась ли она в опасности, в организации пока не уточняют.

Напомним, что 15-летняя домашняя девочка пропала 28 марта. Она ушла из дома и не вернулась. Школьница была в сером пальто, розовой шапке и с розовой сумкой. Спустя трое суток, уже поздно вечером 30 марта ее нашли. Сейчас девочка уже дома.

За март в Петербурге и Ленобласти пропали 37 детей. Именно столько заявок поступило в организацию "Лиза Алерт". Из них троих нашли мертвыми. Поиск четверых продолжается. Остальные найдены живыми.