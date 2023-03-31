Картина мариниста и первого ученика Айвазовского пропала в Петербурге

В Петербурге пропала картина русского мариниста Льва Лагорио Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пропала картина русского мариниста и первого ученика Ивана Айвазовского Льва Лагорио. Известно, что полотно принадлежало 69-летнему пенсионеру, который несколько лет назад отдал его на хранение своей подруге. Но после смерти женщины картина бесследно пропала. Об этом 31 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 2016 году житель Петроградского района, хозяин картины, отдал ее на хранение своей знакомой, так как сам переезжал. Тогда в перевозке в квартиру на Ланском шоссе помогал 45-летний сын женщины, - рассказал источник.

Полотно размером 120 на 70 сантиметров. Отмечается, что оно представляет художественную ценность.

В мае прошлого года пенсионер узнал, что подруга его скончалась. Тогда он обратился к сыну женщины с просьбой вернуть ему картину. Но тот лишь пожал плечами и сказал, что не знает, где полотно.

Сейчас проводится проверка, а также устанавливается размер ущерба.