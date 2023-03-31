Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 10 млн рублей

Петербурженка «инвестировала» в мошенников 10 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка решила стать инвестором и потеряла 10 миллионов рублей. Причем инвестировала она не в настоящий бизнес, а как оказалось в мошенников. На обман аферистов попалась 72-летняя жительница Красногвардейского района. Об этом 31 марта 2023 года рассказывает АН "Оперативное прикрытие".

- 30 марта обманутая женщина пришла в полицию и рассказала, как в августе прошлого года в интернете увидела рекламное объявление. В рекламе говорилось о якобы инвестиционном фонде одной крупной и известной компании. Женщина перешла по ссылке и оставила свой номер телефона в заявке, - сообщил источник.

Через некоторое время с женщиной связался мошенник, который представился сотрудником фонда и убедил пенсионерку зарегистрироваться на одном сайте, чтобы "зарабатывать на инвестициях". Так, с сентября по февраль женщина, следуя указаниям мошенников, перевела на указанные ими счета 10 миллионов рублей. Разумеется, никакой прибыли с этого пенсионерка не получила.

Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.