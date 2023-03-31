Контроль качества питания в детсадах и школах ужесточили в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Систему оценки качества питания в бюджетных учреждениях изменили в Петербурге. Изменения коснутся в том числе школ и детских садов. Ранее питание там проверялось один раз в три года, а теперь проверки будут проводить «не реже», чем раз в три года. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- При выявлении отклонений будем проводить дополнительный мониторинг и контроль вплоть до устранения выявленных нарушений, - прокомментировал нововведения вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Специалисты будут проводить внеплановые проверки по обращению граждан и после оценки качества питания через чат-бот «Едим в школе.СПб». Пристальное внимание уделят тем школам, которые займут последние места в рейтинге.

Напомним, в прошлом году питание оценили в более, чем 500 учреждениях. Было проведено более 50 тысяч лабораторных исследований.