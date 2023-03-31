Нелегальные торговые павильоны снесли в трех районах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по контролю за имуществом Петербурга продолжает избавляться от нелегальных торговых павильонов, которые незаконно устанавливают петербуржцы на улицах Северной столицы. За два дня специалисты снесли пять таких ларьков в трех районах города. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Работы проведены в Калининском, Выборгском и Невском районах Петербурга. Общая площадь освобожденной территории составила более 320 квадратных метров, - говорится в сообщении городского комитета по контролю за имуществом.

Сначала специалисты предложили людям самостоятельно снести незаконно установленные павильоны. Но мало кто выполнил эту просьбу. Поэтому эти объекты работники комитета демонтировали принудительно.

Чаще всего в таких павильонах в Северной столице располагаются магазины продуктов или точки общественного питания. Также в них могут продавать алкоголь и выпечку.