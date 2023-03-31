Мошенники из Петербурга заработали 20 млн рублей на махинациях с приложениями для заказа такси

Пятерых преступников задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подозреваемые в интернет-мошенничестве задержаны в Петербурге. Преступники полгода проводили махинации с помощью приложений по заказу такси. Таким способом они «заработали» более 20 миллионов рублей. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По подозрению в мошенничестве задержаны пять мужчин. Известно, что к криминальной схеме было привлечено 34 человека, которые проживают в разных регионах, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники регистрировали своих знакомых как водителей такси и оформляли на них аккаунты в приложении. Также создавали подставные профили пассажиров. Эти пассажиры якобы вызывали такси в отдаленный район Ленобласти, дальше фиктивная машина подавалась на место. Пассажиры отказывались от поездки, а водителям по правилам сервисов компенсировалась стоимость подачи авто.

У пятерых задержанных нашли телефоны с подтверждающей информацией, ноутбуки, банковские карты, симки и 700 тысяч рублей. Четверо злоумышленников получили домашний арест, а один – подписку о невыезде.