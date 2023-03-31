Машина сбила 12-летнего мальчика в центре Петербурга

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с несовершеннолетним в Адмиралтейском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга машина сбила 12-летнего мальчика. Авария произошла утром в четверг, 30 марта 2023 года, в Адмиралтейском районе. В этот момент шел один через дорогу. За рулем машины находилась 27-летняя петербурженка. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 8:12 часов у дома 43 по проспекту Римского-Корсакова жительница города за рулем автомобиля "Киа Рио", двигаясь стороны улицы Глинки в сторону Лермонтовского проспекта на "зебре" сбила мальчика, который переходил дорогу один, без сопровождения взрослых, - рассказали в полиции.

Оказалось, что в такое раннее время мальчик шел из дома в бассейн. Однако при ударе школьник получил травмы, поэтому в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают детали ДТП.