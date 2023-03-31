Женщина погибла во время пожара в коммуналке в Петербурге

Женщина погибла в пожаре на улице Куйбышева в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в пятницу, 31 марта 2023 года, в одной из коммунальных квартир в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось в одиннадцатом часу утра в доме на улице Куйбышева. Пожар закончился трагически. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столице.

- В 10:50 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 21 по улице Куйбышева. В четырехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На тушение пожара прибыли 15 человек личного состава МЧС и три автомобиля спецтехники. В течение 40 минут они смогли полностью потушить пламя. Однако в коммунальной квартире был обнаружен труп женщины, погибшей в результате пожара.

На данный момент на месте работают специалисты. Им предстоит установить причину возникновения пожара.