Ресторан в ТЦ «Европолис» загорелся в Петербурге

Пожарные тушили огонь в вентиляционной шахте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заведение общественного питания загорелось в Выборгском районе Северной столицы утром 31 марта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в ресторане на Полюстровском проспекте поступило около 11 часов утра. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что на кухне ресторана загорелась вентиляционная шахта. Площадь пожара составила два квадратных метра. Специалисты смогли справиться с огнем примерно через полчаса.

По предварительно информации, из-за возгорания никто из сотрудников и посетителей не пострадал. На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.