ГУП «ТЭК СПб» взял на особый контроль водоснабжение в домах на Гражданском проспекте

Горячая вода идет с запахом сероводорода. Фото: предоставлено читателями

После публикации в «Комсомолке» статьи о воде с запахом сероводорода, на которую пожаловались жители пяти районов Петербурга, ГУП «ТЭК СПб» проверил ее качество в жилых домах на Гражданском проспекте. Специалисты также промыли внутриквартальные и внутридомовые сети в этих домах.

- Касательно конкретных адресов филиал тепловых сетей ТЭК совместно с представителями управляющих компаний проводит отбор проб воды в химической лаборатории с составлением протоколов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

Между тем председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, который в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) пообещал проверить жалобы петербуржцев на некачественную горячую воду, свои обещания выполнил.

- Изучил вопрос качества горячей водопроводной воды в городе. Самое главное - в общегородском масштабе с водой все в порядке. Массовых проблем нет. По данным ресурсоснабжающих организаций, если обращения и поступают, то точечно, по конкретным адресам, - написал Бельский в своем телеграм-канале.

Он призвал горожан, которые столкнулись с проблемной «ароматной» горячей водой в домах, обращаться в Жилищный комитет или «Водоканал».