Смольный потратит более 11 млрд рублей на квартиры для льготников в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет имущественных отношений Петербурга с начала 2023 года подписал около 30 контрактов с застройщиками за закупку квартир для льготников в новостройках. Общая стоимость контрактов составила более трех миллиардов рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- По данным комитета, всего в 2023 году за счёт средств бюджета планируется приобрести квартиры для детей-сирот и льготных категорий граждан на 11,6 миллиардов рублей, - сообщает издание.

В 2021 году комитет по имущественным отношениям потратил на покупку квартир для льготников 5,5 миллиардов рублей. Всего куплено 798 квартир. До конца текущего года их передадут новым собственникам.

В 2022 году власти закупили 2168 квартир. На эти цели потратили более 13,6 миллиардов рублей. Недвижимость передадут льготникам до июня 2025 года.