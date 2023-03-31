МЧС предупредило о сильном мокром снеге в Петербурге 1 апреля

Второй месяц весны начнется с плохой погоды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Надежды петербуржцев на теплую погоду в апреле рухнули после прогнозов синоптиков. Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице с первого дня месяца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 1 апреля в Петербурге ожидается сильный снег и мокрый снег, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что апрель в Северной столице будет холодным. Об этом spb.kp.ru 31 марта рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Микроничева. По ее словам, в течение всего месяца в город часто будут приходить циклоны с районов Атлантики.

Ожидаются заморозки, но небольшое потепление придет в Северную столицу примерно после 6 апреля.