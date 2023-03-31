Центр для самозанятых откроется в Петербурге 5 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый Центр реализации проектов, направленных на поддержку самозанятых, появится в Северной столице 5 апреля. Он создан на базе регионального Центра «Мой бизнес». Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге.

- Важным компонентом поддержки самозанятых станут образовательные программы Центра, в числе которых специальный курс «Эффективные продажи», офлайн и онлайн-практикумы по приобретению востребованных на рынке hard и soft skills, - рассказали в пресс-службе Фонда.

Также благодаря новому центру у самозанятых появится бесплатный доступ к государственным мерам поддержки. Желающие смогут перейти из статуса самозанятого в ИП или ООО. Кроме этого, для них организуют экспертную помощь по правовым вопросам, а также вопросам финансового планирования и налогообложения.

КОНКРЕТНО

Открытие Центра состоится 5 апреля в 13:30 по адресу Кирочная улица, дом 59.