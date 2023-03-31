«Желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения объявлен в Петербурге 31 марта и 1 апреля

В Петербурге 31 марта и 1 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стоит погода, которую можно назвать ужасной. Приближается второй месяц весны, а за окном горы снега, льдины вновь падают с крыш, а на тротуарах и дорогах гололед. Из-за плохой погоды в Северной столице 31 марта и 1 апреля 2023 года объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном.

- По информации Росгидрометцентра, с 22 часов 31 марта до 10 часов 1 апреля в Санкт Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что "желтый" уровень - это потенциально опасная погода. На улицу выходить можно, но рекомендуется быть очень осторожными как пешеходам, так и автомобилистам.

По прогнозам синоптиков, апрель будет холодным и дождливым, так что тепла придется еще ждать долго.