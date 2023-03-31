Фонд капремонта объявил аукцион на ремонт фасада дома с Мефистофелем в Петербурге

Объявлен аукцион на капитальный ремонт фасадов дома с Мефистофелем Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются начать капитальный ремонт фасадов дома с Мефистофелем. Здание находится на Лахтинской улице в Петроградском районе. Несколько лет назад знаменитый барельеф с Мефистофелем серьезно пострадал от рук вандалов. Теперь же Фонд капитального ремонта домов Петербурга объявил электронный аукцион на проведение работ. Об этом 31 марта 2023 года рассказали в Жилищном комитете.

- Ожидается, что итоги аукциона подведут 10 апреля, а до 1 мая будет заключен договор, в рамках которого восстановят барельеф, - сообщили в Смольном.

На данный момент работы по восстановлению барельефа оцениваются в 3 миллиона рублей. Воссоздавать его будут по сохранившимся фрагментам. После модель изготовят из гипса, отольют детали и разместят на фасаде.

Отметим, что прообразом для Мефистофеля считается Федор Шаляпин.