Сбой в движении поездов произошел на красной линии метро в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбой в движении поездов произошел на красной линии метро в Северной столице днем 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена около трех часов дня.

- Движение поездов от станции «Площадь Восстания» до станции «Автово» осуществляется с увеличенными интервалами, - говорится в сообщении.

Известно, что на остальных участках линии было увеличено время хода поездов. Причиной происшествия стала техническая неисправность одного из составов. Что именно поломалось, пока не сообщается. В 15:24 движение поездов начало восстанавливаться.

Напомним, 13 марта сбой в движении вагонов на красной ветке метро произошел из-за нового «Балтийца». Весь состав тогда отправили на ремонт. Петербуржцам пришлось 10 минут ждать открытия дверей, но поезд так и уехал пустым. Пассажиров забрал следующий состав.