Кусок льда упал на голову пенсионеру на Московском проспекте Петербурга

Глыба льда с крыши у Московского парка Победы отправила в больницу пенсионера Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге, несмотря на то, что уже прошла треть весны, куски льда все еще падают на голову горожанам. В последние дни марта намело очень много снега, который быстро начал подтаивать и превращаться в тяжелые ледяные глыбы, которые периодически падают с крыш. Так, такой кусок 30 марта 2023 года прилетел в голову пенсионеру на Московском проспекте. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около двух часов дня 64-летний мужчина шел по Московскому проспекту. Когда он проходил мимо дома номер 192 с крыши на голову пенсионеру прилетел кусок льда, - рассказал источник.

От наледи мужчина серьезно пострадал. Ему пришлось вызывать скорую помощь на место ЧП, откуда медики госпитализировали пациента в Городскую больницу №26 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей головы.