Спасатели достали тело неизвестного мужчины из Невы в Кировске. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга достали из Невы тело неизвестного мужчины. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- О том, что в реке Неве в Кировске находится тело мужчины, сообщили очевидцы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место происшествия специалисты достали тело мужчины из воды и передали его полицейским. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что произошло, и установить личность погибшего.

Напомним, 30 марта в Финском заливе были найдены тела двух детей, 8 и 11 лет. Мальчики пришли туда, чтобы покататься на коньках. Они провалились под лед и не смогли выбраться из полыньи. Шокированные родители до сих пор не верят в случившееся. Известно, что школьники давно дружили и заранее отпросились у родителей на прогулку.