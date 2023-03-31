Двух человек эвакуировали из-за пожара на Стрельнинском шоссе в Петербурге

В двухкомнатной квартире вспыхнул телевизор. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели Главного управления МЧС России по Петербургу эвакуировали из пожара двух человек. О происшествии в Красносельском районе Северной столицы вечером 31 марта сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

- Сообщение о квартирном пожаре на Стрельнинском шоссе поступило около пяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире загорелся телевизор. Специалисты помогли выбраться из огня двум жильцам. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Известно, что на место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, 31 марта в пожаре в коммунальной квартире погибла женщина. ЧП случилось в доме на улице Куйбышева.