Двух человек эвакуировали из-за пожара на Стрельнинском шоссе в Петербурге

В двухкомнатной квартире вспыхнул телевизор.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Спасатели Главного управления МЧС России по Петербургу эвакуировали из пожара двух человек. О происшествии в Красносельском районе Северной столицы вечером 31 марта сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
- Сообщение о квартирном пожаре на Стрельнинском шоссе поступило около пяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении регионального МЧС.
Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире загорелся телевизор. Специалисты помогли выбраться из огня двум жильцам. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.
Известно, что на место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, 31 марта в пожаре в коммунальной квартире погибла женщина. ЧП случилось в доме на улице Куйбышева.