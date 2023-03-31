Обвиняемую в сильном истощении годовалой дочки мать будут судить в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовное дело об истощении двухлетнего ребенка направлено в суд для рассмотрения по существу. В издевательствах над малышкой обвиняют ее маму. По версии следствия, жительница Тихвина не заботилась о дочери и не кормила ее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Петербургу и Ленобласти.

- Девочка с тяжелой степенью дефицита массы тела была экстренно госпитализирован в больницу. Органы опеки забрали малышку и ее брата. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, собраны все необходимые доказательства. Теперь решение предстоит принять суду.

Напомним, ранее женщина рассказала spb.kp.ru, что девочка болела, и поэтому еда не усваивалась в ее организме. Мамочка планирует вернуть детей в семью и переживает из-за обрушившегося негатива в социальных сетях.