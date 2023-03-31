Полиция Петербурга раскрыла еще семь краж, совершенных в метро

В Петербурге раскрыли еще семь краж, совершенных в метро. Фото: vk.com/spb__police

Полиция вскрыла еще семь краж в метрополитене Северной столицы, совершенных опытными карманниками. Сотрудники уголовного розыска задержали грабителей еще в октябре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

– В ходе следствия выяснилось, что четверо человек совершили еще семь краж на территории Метрополитена. Охотилась банда на «Сенной площади», «Лиговском» и «Невском» проспектах, а также на станции «Технологический институт», – добавили в пресс-службе ведомства.

Основной добычей обвиняемых становились айфоны, самсунги последних моделей и оставленные деньги в карманах курток. Причем улов у преступников оказывался каждый раз приличным: от 15 до 70 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе, по новым раскрытым эпизодам уже возбудили уголовные дела за кражу имущества, совершенную организованной группой. Злоумышленники содержатся под стражей. Грозит каждому до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.