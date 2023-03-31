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НовостиОбщество31 марта 2023 18:01

Горэлектротранс запустит более 200 троллейбусов и «умных» трамваев за три года

Организация объявила аукционы на поставку нового транспорта
Элеонора КУРЮМОВА
В Петербурге появятся более 200 троллейбусов и «умных» трамваев в течение трех лет.

В Петербурге появятся более 200 троллейбусов и «умных» трамваев в течение трех лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Аукционы на поставку нового общественного транспорта открылся 31 марта в Петербурге. С 2023 по 2025 годы на дорогах города появится более 200 новых троллейбусов и «умных» трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

– По дорогам Северной столицы в течение трех лет поедут 79 троллейбусов большого класса вместимости и 116 современных трамваев, – добавили в организации.

Кроме того, в городе на Неве появятся 30 троллейбусов, которые смогут ехать даже без подключения к контактной сети целых 25 километров. Поставить их планируют в октябре-ноябре этого года.

В Горэлектротрансе также подчеркнули, что новый общественный транспорт полностью низкопольный. Троллейбусные салоны рассчитаны на суровые погодные условия города: от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Особенностью же трамваев стал комплекс активной помощи водителю.