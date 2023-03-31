Колледж для будущих промышленников площадью 50 тысяч квадратов построят в Петербурге

Колледж площадью 50 тысяч квадратов откроют в 2026 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный разрабатывает новые проекты для снижения кадрового дефицита в промышленности. Одним из них стал колледж площадью 50 тысяч квадратных метров, где будут готовить будущих работников промышленности. Открыть новое образовательное учреждение планируют в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Сейчас в городе действуют 112 учреждений среднего профессионального образования. В них около 100 тысяч студентов. На некоторые специальности конкурс составляет более 10 человек на место. Сейчас запланировано строительство еще одного учреждения площадью 50 тысяч квадратных метров. Но кадры для наших предприятий нужны уже сегодня, – рассказал губернатор города Александр Беглов на заседании промышленного совета.

Губернатор также отметил, что новая промышленная программа Северной столицы показывает прекрасные результаты. За 2022 год индекс промышленного производства в регионе оказался выше на 4,5%, чем в среднем по стране.