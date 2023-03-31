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НовостиЭкономика31 марта 2023 18:49

Собранную на бывшем заводе Nissan Ладу представят на ПМЭФ в Петербурге

Александр Беглов сообщил, что первый автомобиль выйдет с конвейера в июне этого года
Элеонора КУРЮМОВА
На ПМЭФ в июне представят собранную на бывшем заводе Nissan первую Ладу.

На ПМЭФ в июне представят собранную на бывшем заводе Nissan первую Ладу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый автомобиль Lada, выпущенный с конвейера бывшего завода Nissan, представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал Александр Беглов на заседании промышленного совета Северной столицы.

– Мы работаем напрямую с Министерством промышленности и торговли. На март 2023 года уже решился целый ряд вопросов, вызванный уходом некоторых компаний из автомобильной промышленности Петербурга. Поэтому совсем скоро появится первый автомобиль Lada с конвейера Nissan, – отметил губернатор города на заседании.

К слову, в пресс-службе «Автоваза» появилась информация об ускоренной подготовке к старту производства на заводе в Санкт-Петербурге. Выпускать автомобили, со слов президента компании, планируют уже в мае - июне текущего года.

Ранее spb.kp.ru писала, что глава «Автоваза» предложил переименовать бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»