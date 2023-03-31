Количество мест в летних школьных лагерях увеличили на восемь тысяч в Петербурге

Количество мест в школьных лагерях выросло на восемь тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всеобщей радостью для школьников и родителей Петербурга стало увеличения количество мест в летних лагерях с 22 до 30 тысяч. Теперь ученики смогут подольше побыть в кругу сверстников, а родители не будут беспокоится о том, где находится их чадо. Об этом стало известно во время прямой линии с вице-губернатор Ириной Потехиной.

– В 2023 году в Выборгском, Кировском, Московском, Невском и Фрунзенском районах открою намного больше городских лагерей для школьников. Такая выборка возникла не случайно. Именно из этих районов чаще всего поступали просьбы и обращения от родителей, – добавила вице-губернатор.

Всего на время летних каникул откроют 195 школьных лагерей. Их количество весомо увеличилась – в прошлом году доступны для школьников младших классов всего 160.

Кстати, подавать заявления на летние смены в городских лагерях можно с 19 апреля. На первую смену документы в школах будут принимать до 23 мая, на вторую и третью – до 21 июня и 19 июля соответственно.