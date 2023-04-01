На мешавших сносить ларьки мигрантов заведут уголовные дела в Петербурге

На мешавших демонтировать ларьки мигрантов заведут уголовные дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое мужчин напали на рабочих, демонтирующих незаконно установленные ларьки на улице Брянцева. Хулиганы всеми возможными способами пытались помешать сносу, посчитав его незаконным. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

– Кадры с хулиганами появились 30 марта в социальных медиа. Там очевидцы рассказали, что время сноса незаконного павильона, двое неизвестных пытались помешать рабочим, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, 29 марта подозреваемый, решив, что ликвидация ларьков незаконна вместе с напарником заехал на автомобиле на тротуар, где демонтировали торговую точку. Так он перегородил дорогу эвакуатору. Когда результат его не устроил, он попытался проколоть колеса автомобиля, а также размахивал ножом перед лицами идущих мимо людей.

По поручению Председателя СК России в отношении 31-летнего мигранта и его неизвестного подельника возбудили уголовное дело за хулиганство.