Переболевшего коронавирусом долгожителя выписали из Боткинской больницы в Петербурге

Сотрудники Боткинской больницы поздравили пациента с 100-м днем рождения. Фото: vk.com/feed

99-летнего мужчину, перенесшего коронавирус, выписали из Боткинской больницы 31 марта. Свой сотый день рождения мужчина отметит уже дома 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения.

– У Николая через несколько дней день рождения. Круглая дата в 100 лет! Мы рады, что свой юбилей мужчина встретит в кругу родных и близких людей, хотя совсем недавно переболел ковидом, осложнившимся двухсторонней пневмонией, – добавили в пресс-службе.

Как рассказали врачи Боткинской больницы, мужчина попал в инфекционное отделение 3 марта. Диагноз для такого солидного возраста не из приятных: коронавирусная инфекция с двухсторонней пневмонией. Госпитализировали будущего юбиляра тяжелом состоянии.

Усилиями врачей состояние пациента стабилизировали. Провели дополнительные диагностические исследования: КТ, УЗИ, анализы. В течение всего лечения – целого месяца – мужчина получал комплексную терапию, прошел курс физиотерапевтического лечения. 31 марта, окончательно поправившись и получив отрицательный анализ на covid-19, его выписали из стационара. Но перед тем, как отправить юбиляра домой в сопровождении близких, заместитель главврача Иван Федуняк и другие сотрудники поздравили Николая с 100-м днем рождения.