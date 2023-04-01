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НовостиОбщество31 марта 2023 23:22

Перспективы развития промышленной медицины стран СНГ обсудили в Петербурге

На заседании также обсудили проект закона, защищающего граждан от никотин содержащей продукции
Элеонора КУРЮМОВА
Представители стран СНГ обсудили перспективы развития промышленной медицины.

Представители стран СНГ обсудили перспективы развития промышленной медицины.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будущее промышленной и производственной медицины стран СНГ обсудили 31 марта на заседании Экспертного совета по здравоохранению, который прошел в Петербурге. В ходе дискуссии представители министерств, ведомств и Европейского регионального бюро ВОЗ также рассмотрели модель закона о «защите населения от воздействия окружающего табачного дыма» и необходимость диспансеризации. Об этом сообщил в пресс-службе Смольного.

– Развитие промышленной медицины – это зона ответственности как исполнительных органов государственной власти, так и бизнеса. Мы преуспеем только в том случае, если будем работать вместе, – обращаясь к коллегам, подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, депутат добавил, что сейчас граждан активно информируют о необходимости прохождения медосмотров. К слову, в ближайшее время Смольный планирует запустить диспансеризацию не только по месту жительства, но и по месту работы и учебы граждан.