Перспективы развития промышленной медицины стран СНГ обсудили в Петербурге

Представители стран СНГ обсудили перспективы развития промышленной медицины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будущее промышленной и производственной медицины стран СНГ обсудили 31 марта на заседании Экспертного совета по здравоохранению, который прошел в Петербурге. В ходе дискуссии представители министерств, ведомств и Европейского регионального бюро ВОЗ также рассмотрели модель закона о «защите населения от воздействия окружающего табачного дыма» и необходимость диспансеризации. Об этом сообщил в пресс-службе Смольного.

– Развитие промышленной медицины – это зона ответственности как исполнительных органов государственной власти, так и бизнеса. Мы преуспеем только в том случае, если будем работать вместе, – обращаясь к коллегам, подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, депутат добавил, что сейчас граждан активно информируют о необходимости прохождения медосмотров. К слову, в ближайшее время Смольный планирует запустить диспансеризацию не только по месту жительства, но и по месту работы и учебы граждан.