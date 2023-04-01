Автоледи, насмерть сбившую мужчину на тротуаре, будут судить в Петербурге

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге будут судить 37-летнюю автоледи, насмерть сбившую 65-летнего мужчину на тротуаре на Полтавском проезде. ДТП произошло еще летом прошлого года. Тогда женщина находилась пьяной за рулем своей дорогой иномарки и не справилась с управлением. Автомобиль врезался в три припаркованные машины.

- Пострадал владелец одной из машин и его 63-летняя пассажирка. Они стояли у своего автомобиля в момент аварии. Обоих госпитализировали. Мужчина скончался в больнице от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Теперь автоледи грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Дело уже передано в суд.