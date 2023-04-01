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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 8:38

Пациент умер после операции в Петрозаводске из-за халатности врача-онколога

Онколога обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Повторная операция не помогла исправить ситуацию

Повторная операция не помогла исправить ситуацию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петрозаводске пациент онкологического центра умер после операции из-за халатности врача. Хирургическое вмешательство было плановым, и в декабре 2021 года пожилой мужчина лег в больницу. Предполагается, что врач недостаточно изучил данные и состояние здоровья пациента, прежде чем взяться за скальпель.

- Была проведена операция, вызвавшая осложнение в виде нарушения кровоснабжения. В тот же день с целью стабилизации состояния пациента была проведена дополнительная операция по шунтированию. Негативные последствия первого вмешательства устранить не удалось. Мужчина скончался в реанимации из-за полной остановки сердца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Врачу выдвинули обвинения в причинении смерти по неосторожности и отпустили под подписку о невыезде. Скоро дело будет передано в суд. Онкологу грозит до 2 лет лишения свободы.