Пациент умер после операции в Петрозаводске из-за халатности врача-онколога

Повторная операция не помогла исправить ситуацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петрозаводске пациент онкологического центра умер после операции из-за халатности врача. Хирургическое вмешательство было плановым, и в декабре 2021 года пожилой мужчина лег в больницу. Предполагается, что врач недостаточно изучил данные и состояние здоровья пациента, прежде чем взяться за скальпель.

- Была проведена операция, вызвавшая осложнение в виде нарушения кровоснабжения. В тот же день с целью стабилизации состояния пациента была проведена дополнительная операция по шунтированию. Негативные последствия первого вмешательства устранить не удалось. Мужчина скончался в реанимации из-за полной остановки сердца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Врачу выдвинули обвинения в причинении смерти по неосторожности и отпустили под подписку о невыезде. Скоро дело будет передано в суд. Онкологу грозит до 2 лет лишения свободы.