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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 9:50

Девятиклассник внезапно умер в собственной кровати в Петербурге, пока родители были на работе

Причину смерти еще не установили
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Признаков насильственной смерти не обнаружено

Признаков насильственной смерти не обнаружено

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девятиклассник из Петербурга умер в собственной кровати 31 марта, пока родителей не было дома. Мать 15-летнего мальчика, сотрудница строительной компании, утром ушла на работу вместе с мужем. Сына будить не стали - у школьников каникулы. Но когда в обед женщина не смогла дозвониться до ребенка, то забила тревогу и поехала домой. Школьник был уже мертв.

- Семья полная, благополучная. Девятиклассник на учете нигде не состоял, занимался большим теннисом. Труп направлен в морг для установления причины смерти, - сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Из комнаты мальчика изъяли пустые бутылки от безалкогольных напитков, мобильный телефон и постельное белье. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.