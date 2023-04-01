Девятиклассник внезапно умер в собственной кровати в Петербурге, пока родители были на работе

Признаков насильственной смерти не обнаружено Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девятиклассник из Петербурга умер в собственной кровати 31 марта, пока родителей не было дома. Мать 15-летнего мальчика, сотрудница строительной компании, утром ушла на работу вместе с мужем. Сына будить не стали - у школьников каникулы. Но когда в обед женщина не смогла дозвониться до ребенка, то забила тревогу и поехала домой. Школьник был уже мертв.

- Семья полная, благополучная. Девятиклассник на учете нигде не состоял, занимался большим теннисом. Труп направлен в морг для установления причины смерти, - сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Из комнаты мальчика изъяли пустые бутылки от безалкогольных напитков, мобильный телефон и постельное белье. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.