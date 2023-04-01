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НовостиОбщество1 апреля 2023 10:15

Студия Disney попросила инженеров из Петербурга помочь в создании нового мультсериала

Премьера запланирована на 1 апреля 2024 года
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Инженеры из города на Неве будут консультировать компанию

Инженеры из города на Неве будут консультировать компанию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студия Disney привлекла петербургских инженеров к созданию своего нового мультсериала. Компания запустила масштабную программу «Наука детям», в рамках которой и будут созданы новые герои. В этот раз ими станут механические агрегаты, станки и двигатели, поэтому без помощи экспертов никуда.

- Мы уверены, что это поможет не только создать красивый сюжет, но и сделать его познавательным для детей и взрослых, - отметили в компании.

Пока мультсериал носит рабочее название «Электрические приключения». В нем дети узнают о работе электродвигателей в легкой, доступной форме. Премьера запланирована на 1 апреля 2024 года.