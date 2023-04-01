Участников перевозки 200 килограмм кокаина арестовали на два месяца в Петербурге

Ближайшие два месяца обвиняемые проведут под стражей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двум участникам перевозки 200 килограмм кокаина избрали меру пресечения в Петербурге. Суд назначил им арест на два месяца - до 29 мая. Только вот свою вину никто из "наркобаронов" не признал, несмотря на то, что оба были пойманы с поличным.

- 30 марта мужчины были задержаны полицией в момент извлечения ими кокаина из скрытых полостей под обшивкой потолка контейнера. Во время заседания один з них возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест. Другой оставил решение на усмотрение суда, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Следующих заседаний обвиняемые будут ждать уже в СИЗО. По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.