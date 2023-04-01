Неизвестного в красной шапке ищут в Петербурге за развращение школьницы в автобусе

Неизвестного ищут правоохранители Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге полиция разыскивает неизвестного мужчина за развращение школьницы в автобусе. К правоохранителям 31 марта обратилась мать 14-летней девочки. Дочь рассказала ей, что днем того же дня в автобусе на перекрестке Прибрежной улицы и Шлиссельбургского проспекта к ней приставал мужчина.

- Неизвестный совершил развратные действия в отношении девочки, после чего выскочил из салона, - сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Мужчина 35-40 лет попал на записи камер, установленных в автобусе. По ним удалось составить ориентировку. Подозреваемый - это усатый мужчина в серых спортивных штанах и черной куртке с капюшоном. На голове - красная шапка, на спине - черный рюкзак. Уголовное дело уже возбуждено за развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.