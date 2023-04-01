Реабилитационные центры для участников СВО открылись во всех районах Петербурга

На открытии центра побывал Александр Беглов ФОТО: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Реабилитационные и оздоровительные центры для участников СВО открылись во всех районах Санкт-Петербурга. Так, 1 апреля в Приморском районе на Мебельной улице заработал Амбулаторный центр здоровья. На его открытии побывал губернатор города Александр Беглов.

- Центры, в которых оказывается высококвалифицированная помощь участникам специальной военной операции, открыты во всех районах города. Эту работу мы провели по поручению президента, - отметил глава Санкт-Петербурга. - Такие центры очень нужны. Здесь оказывают действенную моральную и психологическую помощь участникам спецоперации и их семьям.

В центре с бойцами работают врачи, оказывается психологическая помощь. Там также есть своя часовня. В ближайшее время, по словам губернатора, в этом же районе откроется крупнейший в городе центр адаптивного спорта.